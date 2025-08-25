Detectan irregularidades por 77.5 mdp en el Cobach

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chiapas detectó observaciones por un monto total de 77 millones 498 mil 707 pesos en el ejercicio de recursos públicos del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) durante el ejercicio fiscal 2024.

Del total, 55.8 millones de pesos (mdp) corresponden a recursos estatales, mientras que 22.6 mdp son de origen federal, según el Informe Individual de Auditoría ASE/OAC/015/2025.

Recursos estatales

En el ámbito de los recursos estatales, se identificaron múltiples irregularidades en proyectos de infraestructura educativa. Entre los más significativos se encuentran obras inconclusas con periodos contractuales vencidos en planteles como el EMSaD 209 Ubilio García y el EMSaD 237 Veintiséis de Octubre, con montos observados de 2.07 y 1.73 mdp, respectivamente.

Asimismo, se detectaron pagos en exceso y erogaciones sin evidencia documental que acredite los trabajos realizados, así como deficiencias técnicas en construcciones ya concluidas, como ventanales y cancelería con vicios ocultos que condicionan su funcionamiento y vida útil.

Faltantes de muebles

Uno de los hallazgos más graves corresponde a un faltante de bienes muebles por un valor de 18.3 mdp. La auditoría física no pudo localizar 498 computadoras, 30 impresoras, 528 respaldos de energía, 137 copiadoras, 121 video proyectores y 295 equipos de aire acondicionado que fueron adquiridos pero de los cuales no se encontró documentación que acredite su entrega y recepción en los planteles.

Adicionalmente, se observó la adquisición de 115 mil 214 ejemplares de libros por 11.5 mdp para alumnos de primeros, terceros y quintos semestres, de los cuales no se localizaron documentos que acrediten su entrega y recepción debidamente requisitada por cada alumno beneficiado.

Recursos Federales

Por lo que respecta a los recursos federales, revisados en el Anexo 01 del informe, la ASE identificó observaciones por 22.6 mdp.

Estos hallazgos, que serán turnados a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para su trámite correspondiente, incluyen falta de documentación que justifique la entrega de materiales de construcción y didácticos, así como la misma falta de comprobación para el gasto en mantenimiento menor de inmuebles.

Respuesta

El dictamen de la ASE señala que, si bien la institución cumplió con el marco normativo en términos generales para la muestra auditada, persisten 17 observaciones definitivas que no fueron atendidas o solo fueron atendidas de manera parcial por el Cobach. La institución educativa presentó justificaciones y documentación mediante oficio, logrando aclarar completamente solo una observación y de manera parcial otra.

La ASE emitió 14 pliegos de observaciones y tres recomendaciones, instando al Colegio de Bachilleres en 30 días a presentar la información faltante, regularizar saldos pendientes, acreditar la reparación de obras con defectos y fortalecer sus mecanismos de control interno y procesos administrativos para garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos.