Detectan irregularidades por más de 130 mdp

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chiapas emitió un informe sobre la revisión a la Cuenta Pública 2023 del Concejo Municipal de Oxchuc, detectando irregularidades por 130.6 millones de pesos (mdp) en 12 observaciones persistentes, tras analizar ingresos, egresos y el estado financiero del municipio.

Hallazgos clave

La ASE identificó 12 observaciones no solventadas en la Cuenta Pública 2023, incluyendo falta de documentación técnica y saldos no reintegrados. El informe, con referencia ASE/OAC/143/2024-R, detalla que de 24 resultados de auditoría, 19 generaron 20 observaciones preliminares.

Tras un proceso de aclaración, ocho fueron atendidas y cinco parcialmente solventadas, pero persisten nueve pliegos de observaciones por 130.6 mdp, una promoción de comprobación fiscal y dos recomendaciones no atendidas.

Entre las irregularidades destaca la falta de documentación técnica en obras como la rehabilitación de sistemas de agua y alumbrado público, que tiene un monto de 11.4 mdp.

Gastos no justificados de 4.3 mdp en donación de malla ciclónica sin evidencias de entrega. Saldos no reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe) por 162 mil 853.37 pesos; retenciones fiscales no enteradas (ISR, aportaciones estatales) por 2.8 mdp.

También hay debilidades en control interno, como ausencia de un código de conducta y programa de capacitación para servidores públicos.

El Concejo Municipal presentó justificaciones parciales, como fotografías de obras y actas de comunidades, que permitieron aclarar 44.2 mdp de las observaciones iniciales (174.8 millones).

Sin embargo, la ASE determinó que persisten inconsistencias, como bitácoras incompletas de combustible y falta de reportes fotográficos detallados en proyectos.

Acciones

La Auditoría Superior promovió nueve procedimientos administrativos contra servidores públicos por presunta responsabilidad en las irregularidades y envió una promoción a la Secretaría de Hacienda para investigar posibles incumplimientos fiscales.

Además, recomendó al municipio formalizar un código de conducta y programa de capacitación. Regularizar saldos pendientes en cuentas por pagar y deudores, y fortalecer la supervisión de obras públicas.

Dictamen final

Aunque el informe reconoce que el municipio cumplió “en términos generales” con el marco normativo, subraya que las observaciones reflejan riesgos en la transparencia y uso de recursos federales, particularmente en fondos como el Faismun y Fortamun-DF. El Concejo tuvo 30 días hábiles para presentar acciones correctivas.

Chiapas ocupa el puesto 28 en transparencia municipal, según el Instituto Mexicano de Competitividad Económica (IMCO).