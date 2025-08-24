Detectan microplásticos en laguna Mar Muerto

Investigadores chiapanecos realizan un proyecto investigación titulado “Zooplancton y microplásticos presentes en la laguna Mar Muerto, Oaxaca-Chiapas, México”. Al analizar las muestras, detectaron una importante presencia microscópica de PET (tereftalato de polietileno), poliéster, unicel y plástico en láminas o gránulos.

El biólogo marino, Miguel Ángel Peralta Meixueiro, profesor investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que, lo hicieron con la idea de conocer la variedad de zooplancton, que, aunque es uno de los grupos biológicos más importantes en lagunas costeras y océanos, ha sido poco estudiado.

Plástico: un problema para el mar

Aunque no existen estudios concluyentes, estos materiales se asocian a afectaciones en la salud como problemas neuronales y cáncer. Los plásticos derivados del petróleo llegan a degradarse en partículas, en un proceso que puede llevar entre diez y diez mil años.

Consecuencias

De manera directa o por un proceso de arrastre de aguas, los plásticos llegan al mar. Al descomponerse en piezas microscópicas, pueden ser ingeridos por organismos desde unicelulares hasta plurucelulares, como medusas o peces como el zooplancton.

Indicó que parte de los conocimientos generados desde este proyecto, se han socializado a través de tres artículos en la gaceta de divulgación del Instituto, “Cantera”. Otro producto académico, es la tesis de licenciatura en Biología que desarrolla la estudiante Luz Ivonne Pérez Gómez, también colaboradora de la investigación.

Participantes

En este proyecto colaboran también los profesores Gustavo Rivera Velázquez, Gerardo Aceves Medina y Clara Luz Miceli Méndez, todos colegas del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad.

Caracterizado por ser un grupo de organismos que viaja con las corrientes marinas, el zooplancton sirve de alimento a algunas especies marinas, que a su vez sustentan a otras.