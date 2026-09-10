Detectan obra ilegal en Puerto Arista

En el marco de un operativo nacional para proteger manglares, humedales y dunas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionó el predio “El Cedro” en Puerto Arista, municipio de Tonalá, donde encontró la construcción de una alberca, cuatro andadores y bardas en terrenos ganads al mar.

La superficie afectada asciende a 413 metros cuadrados, aunque la dependencia no impuso de inmediato una medida de seguridad y dejó pendiente la resolución.

En Chiapas, el caso de Puerto Arista refleja una problemática recurrente en la costa con construcciones que avanzan sobre terrenos ganados al mar sin los permisos correspondientes, afectando ecosistemas y, particularmente, quitándole superficie a las tortugas que llegan a estas playas a desovar.

La Profepa ha insistido en que cualquier obra en zona federal debe contar con autorización, y que el retiro de las construcciones ilegales es una medida necesaria para preservar el equilibrio ambiental de la región.

Las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030, que busca frenar la contaminación por plásticos y fortalecer la protección de ecosistemas marino-costeros.

Estrategia

A nivel nacional, la Profepa realizó 36 visitas de inspección en 15 estados para prevenir y sancionar actividades ilegales en ecosistemas costeros.

De esas visitas, 23 se dirigieron a predios y desarrollos inmobiliarios en zonas como humedales, lagunas y esteros; 10 a la Zona Federal Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, y tres a embarcaciones.

El saldo fue de 18 clausuras en todo el país, entre ellas el aseguramiento de tres embarcaciones que navegaban sin permiso en arrecifes de Yucatán y cuatro clausuras a desarrollos inmobiliarios en Oaxaca.

El operativo también incluyó el desenmalle de dos lobos marinos en las islas Alcatraz y Duna, en Sonora, y contó con la participación de 114 elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), policías estatales, municipales y gobiernos de los estados.