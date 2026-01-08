Detectan piratería en imágenes religiosas

La comercialización de imágenes y símbolos religiosos de procedencia ilegal o importación masiva, está afectando al mercado tradicional y despertando preocupación que va más allá de lo económico, reveló Monserrat Hernández, comerciante en la capital del estado.

La invasión de artículos piratas, es un desafío que cada vez aumenta de manera sigilosa ante el fervor religioso que caracteriza a las familias chiapanecas durante todo el año, con sus ciclos de festividades y advocaciones.

Panorama

La comerciante describe este panorama como una competencia desleal ante la constante demanda de imágenes y artículos religiosos.

“Los proveedores han descontinuado santos, derivado de la competencia con los chinos”, afirmó, señalando un efecto dominó que comienza con el productor local y termina en el cierre de empleos.

Entre las figuras más reproducidas, tanto legales como piratas, se mantienen las constantes de la devoción popular: la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Benito, el Divino Niño y San Miguel Arcángel.

Identificación

Para ella, la elección entre un producto nacional y uno importado es crucial para la supervivencia de una actividad ancestral.

Explicó que la identificación de las piezas es evidente, las que son fabricadas en México poseen rasgos y tonalidades que reflejan una identidad local, mientras que los artículos de origen chino, suelen presentar estilizaciones ajenas, con rasgos anatómicos y colores diferentes.

Aunque aseguró que esta diferencia, no reside en la fe que un feligrés pueda depositar en el objeto, ámbito que considera personal e intransferible, sino en el impacto material sobre una cadena de valor cultural.

Representa daños

El daño, según la comerciante, es profundo y se traduce en pérdida de capital, empleos y la paulatina desaparición de oficios y diseños autóctonos. Frente a esto, hace un llamado a la conciencia del consumidor.

El apoyo al comercio local, sostiene, es lo único que puede preservar esta tradición mercantil y artesanal que acompaña a la práctica religiosa en el país.