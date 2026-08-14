Detectan plaga de insecto en Las Margaritas

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) confirmó brotes activos del insecto descortezador Dendroctonus frontalis en el ejido Chiapas, antes La Soledad, municipio de Las Margaritas, luego de un aviso sobre posible presencia de plagas en la zona.

Durante un recorrido terrestre, personal especializado identificó los signos y síntomas característicos de la infestación en arbolado de Pinus tecunumanii, lo que permitió levantar la información necesaria para integrar el Informe Técnico Fitosanitario y emitir la notificación de saneamiento forestal.

Con ello, se implementarán medidas fitosanitarias para el combate y control de la plaga, conforme a lo establecido en la NOM-019-SEMARNAT-2017.

El enemigo de los bosques

El Dendroctonus frontalis es considerado una de las plagas forestales más destructivas de la región. Se trata de un pequeño escarabajo que mide entre 2.2 y 9.0 milímetro, anida bajo la corteza de los pinos y se alimenta del tejido que conduce los nutrientes del árbol, conocido como cambium. Al interrumpir el flujo de savia, el árbol muere en un corto periodo de tiempo.

Los bosques atacados presentan síntomas visibles como grumos de resina en el tronco, cambio de coloración en las hojas (acículas), galerías en la corteza y presencia de larvas e insectos adultos. La plaga es la segunda causa de daño forestal en México, solo detrás de los incendios.

Acciones de control

La Conafor trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) y otras instancias para contener el brote.

La NOM-019-SEMARNAT-2017 establece los lineamientos técnicos para la prevención, combate y control de estos insectos, que incluyen monitoreo terrestre, uso de trampas y saneamiento de áreas afectadas.

La detección oportuna es clave para evitar que la plaga se propague a otras zonas boscosas de Chiapas.