Detectan presuntos actos de promoción política

Aunque todavía faltan varios meses para que arranque de manera formal el proceso electoral de 2027, la presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas, Katy Caravantes, dijo que han detectado en varios municipios de la entidad presuntos actos de promoción personalizada por parte de varios actores de la política.

Dijo que han tenido casos de estas actividades en zonas como Tapachula, Villaflores, Huixtla y otros municipios. En todos, agregó, están recabando las evidencias con el apoyo ciudadano para hacer lo conducente.

No obstante, recordaron que recientemente el Partido Acción Nacional (PAN) denunció presuntos actos de promoción personalizada por parte de ciertos personajes y el órgano local electoral se pronunció con una sanción.

Katy Caravantes comentó que en varios municipios de Chiapas han presentado quejas ante el órgano electoral, y están a la espera de obtener las resoluciones.

Dijo que el PAN está abierto a dar acompañamiento a la población que desee quejarse de manera formal sobre presuntos actos anticipados de campaña.

Proceso

En otro orden de ideas, Adriana Aguilar Ramírez, secretaria nacional de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, informó que están en un proceso de búsqueda de perfiles ciudadanos para que se conviertan en los defensores de la patria, la familia y la libertad.

Hay una convocatoria abierta para registrarse para estas actividades, es decir, personas que puedan representar los valores del partido para el desarrollo de la ciudadanía.

Finalmente, se detalló que el propósito de la propuesta es generar espacios para que la población se pueda sumar para la defensa de diversos conceptos, pero con espacios destinados a ciudadanos y ciudadanas de a pie.