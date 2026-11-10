Detectan presuntos intentos de manipulación

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) afirmó que ha detectado una serie de confusiones e intentos de manipulación sobre los objetivos, fechas, lugares y actividades de la delegación que viajará en diciembre a la Ciudad de México.

En un comunicado firmado por el capitán Marcos, señaló que “esto es falso, compañeras y hermanas buscadoras. Tal vez sí tengan una su reunión quienes se convocan en ese o en otros sitios como referentes a su justa lucha, pero nosotros no participaremos ahí, no sólo porque la ‘invitación‘ que recibimos de ahí refleja ignorancia, mala fe y grosería. A nadie se le invita insultándolo. En su oportunidad explicaremos más sobre eso. También porque no vamos a reuniones masivas con familias buscadoras”.

Manifestó que “nuestro viaje no privilegia actos de masas, ni mediáticos ni asambleas generales, ni creación de alianzas, frentes o cosas parecidas”.

Dijo que “tampoco vamos a discutir o a debatir el número de personas desaparecidas, si son 135 mil o son más o son menos, porque esos números tienen un nombre, una historia, una tragedia, un dolor, y un deber: el de buscar a quien se ama, a quien hace falta y, no pocas veces, a quien es sangre de su sangre”.

El EZLN reiteró que “la principal intención de esta iniciativa es escuchar a cada familia o grupo de familias buscadoras que quiera contarnos su historia y, sobre todo, la historia de su ausente, porque nosotros hemos visto y escuchado su caminar, sus esfuerzos, sus sacrificios, no vender a su ser ausente”.

Explicó que los grupos, colectivos, colectivas y familias buscadoras que se reúnen en las glorietas o donde sea pueden reunirse en privado con ellos, conjunto a conjunto, en la sede de la delegación en la Ciudad de México y en las que se harán públicas, registrándose vía el Frayba (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas), “en la fecha y hora que les convenga, si así lo desean”.

El EZLN expresó a las madres buscadoras que “sea lo que sea que decidan y hagan, es una decisión de ustedes, de quienes cargan ese dolor y sufren esa angustia, y de nadie más. Entonces no vamos a decirles qué hacer ni a hacerlo por ustedes. Vamos a conocerlas, a escucharlas, a abrazarlas. Ni vamos a decir cuál red o colectivo es mejor que el otro”.