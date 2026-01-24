Detectan problemas de azolvamiento en lagunas

Varias de las lagunas que se encuentran en la zona costera de Chiapas presentan diversos niveles de azolvamiento originado por procesos de erosión de las zonas montañosas, que genera sedimento que es arrastrado por los ríos llegando a los sistemas lagunares y las boca barras.

Lo anterior lo dio a conocer José Reyes Díaz Gallegos, investigador del Centro de Investigaciones Costeras de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach). Detalló que han analizado varias imágenes satelitales y hecho otras pruebas.

Pérdidas

Mencionó que detectaron esta situación en la laguna La Joya Buenavista, que alberga una gran biodiversidad y varias especies de peces que son de aprovechamiento para varias comunidades; otro punto, es en la descarga del río Lagartero, que va de Arriaga y descarga en la laguna de Paredón, solo ahí 28 hectáreas se han perdido.

Enfatizó que los efectos son múltiples para la biodiversidad, hay una reducción de hábitats para todas las especies. Para los peces al haber poca profundidad ya no llegan a esa zona, eso tendrá un impacto social ya que son varias las familias que dependen de la pesca en las lagunas.

Este fenómeno es bastante complejo para resolver, porque la deforestación en las zonas montañosas es la principal causa para la erosión, un problema que se tendría que resolver primero, además, no se deben realizar procesos de rectificación a los ríos porque eso contribuye a un mayor arrastre de sedimentos a las partes bajas.

Desaparición de lagunas

El investigador explicó que en la reserva de la biosfera La Encrucijada, la laguna Cerritos fue la primera que empezó a tener problemas de azolvamiento y hoy día, se considera prácticamente perdida.

Cuando una laguna pierde total profundidad se vuelve un hábitat para crecimiento de otras especies, principalmente mangle, cuando no se interrumpe tanto la hidrología, y es lo que ocurrió en ese lugar.

Reiteró que toda actividad humana sobre cualquier ecosistema tiene un impacto, por eso el proyecto anunciado por el gobierno local sobre microcuencas debe hacerse con apoyo de expertos en el tema.

Alternativas temporales

Mencionó que en lugares como Tonalá hacen desazolve en algunos puntos cuando se satura de sedimento, pero esta es una solución temporal porque el material es desechado a un lado del cauce.

Igualmente el dragado que se ha realizado en otras zonas, como en las boca barras, insistió que el problema es dónde es desechado ese material retirado, si se tira a un costado no servirá a largo plazo.

