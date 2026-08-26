Detectan serotipo 2 del dengue; es más agresivo

El personal de la Secretaría de Salud en Chiapas puso en marcha acciones preventivas para evitar la proliferación del dengue, debido a que se ha reportado el ingreso del serotipo 2, una variante que es más agresiva y que afecta con más frecuencia a menores de edad.

El subdirector de Programas Preventivos, Miguel Ángel Palafox Palacios, comentó que la campaña contra el dengue, zika y chikungunya arrancó esta semana, busca prevenir contagios y eliminar criaderos del mosco transmisor.

Recordó que se generó un alertamiento en varios países por un incremento de casos por serotipo dos; en México aparecieron los primeros contagios y eso incluyó a Chiapas.

Incidencia

El tema es que estos padecimientos se han manifestado con más frecuencia en personas en menores de edad, es decir, infancias y juventudes.

Lo delicado del serotipo dos es que es más “agresivo”, eso significa que provoca muchas complicaciones que, en lo casos más complejos, puede llevar hasta la muerte o la saturación de pacientes en hospitales. En Chiapas las acciones buscan que no se tenga ese panorama.

Contexto

A través del uso de la tecnología y de la vigilancia epidemiológica, enfatizó el subdirector, se pueden detectar los puntos de calor y es ahí donde se harán acciones del control del vector.

Adicional, explicó, también se están enfocando en el rubro educativo para que, ante el regreso a clases, haya una limpieza en las escuelas y se eviten los contagios en un sector que es vulnerable.

Palafox Palacios detalló que en cada jurisdicción sanitaria hay un comité que se encarga de realizar acciones preventivas, mediante un cronograma para eliminar criaderos y hacer fumigaciones en las escuelas.

Qué es el dengue

Se trata de una enfermedad viral que es provocada por un mosco transmisor, al picar a una persona puede transmitir el padecimiento. Uno de los sistemas característicos es fiebre constante (tarda varios días) que no se quita y solo se controla.

Aunque el dengue está considerada como una enfermedad mortal, hasta ahora en Chiapas no se ha registrado ninguna defunción vinculada al virus.

Finalmente, se informó que es importante que las familias se sumen a las actividades preventivas mediante acciones claves como evitar la proliferación del virus al tapar recipientes y cortar la maleza.