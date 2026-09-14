Detectan un nuevo vector de Chagas

Investigadores del Instituto de Salud del Estado de Chiapas (Isech) y otras instituciones, reportaron el hallazgo de Eratyrus cuspidatus, un triatomino transmisor de la enfermedad de Chagas, en la localidad de Playa Grande, municipio de Pijijiapan.

La captura ocurrió en marzo de 2023, pero fue publicado en este 2026 en el volumen 42 de la Acta Zoológica Mexicana, donde se actualiza la distribución de esta especie en la entidad.

En aquella ocasión, personal de salud recolectó una hembra en el peridomicilio de una vivienda ubicada a 370 metros del embarcadero.

El ejemplar resultó negativo a Trypanosoma cruzi en heces. Antes, en febrero, se había recolectado un Triatoma dimidiata en una palapa cercana. El estudio, que incluyó vigilancia entomológica entre marzo y mayo, revisó 152 inmuebles.

Análisis

El índice de infestación general y peridomiciliaria en marzo fue de 1.81 %. No se hallaron más ejemplares ni estadios inmaduros.

“El hallazgo de E. cuspidatus en la localidad Playa Grande es relevante, ya que solamente se registró una vez, sin encontrar exuvias, huevos o heces en los inmuebles investigados”, señala el artículo.

La especie habita en ecotopos de mamíferos silvestres, como murciélagos, y su presencia se relaciona con intrusiones ocasionales desde ambientes silvestres.

La investigación incluyó talleres comunitarios y un puesto de notificación para el acopio de triatominos.

“La participación comunitaria permitió desarrollar las actividades de prevención de la enfermedad de Chagas”, indica el documento.

“Se reafirma la necesidad de establecer y consolidar las actividades de vigilancia entomológica de triatominos de manera integrada, a través de los programas preventivos de salud, en conjunto con autoridades locales y la población”, agrega.

El hallazgo amplía el rango de distribución de E. cuspidatus en Chiapas y confirma la importancia de la vigilancia entomológica para detectar riesgos de transmisión vectorial en la región.

Artículo

Para mayor consulta, el artículo se titula: “La importancia de la vigilancia entomológica: Un nuevo registro de Eratyrus cuspidatus Stål, 1859 (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae) en la Costa de Chiapas, México”. Firmado por Mario Arturo Acero Sandoval, Miguel Ángel Palafox Palacios, Luis Hernández Herrera, Héctor Hugo Cruz Domínguez, María Jesús Sánchez Martín y Fabián Correa Morales.