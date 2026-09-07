Detectan y clausuran toma clandestina en SCLC

Personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapam) clausuró una toma clandestina de agua potable en San Cristóbal de Las Casas, derivado de una denuncia ciudadana.

La acción se realizó en un domicilio localizado en la colonia Once Cuartos, donde detectaron la conexión clandestina a la red de agua potable.

Durante la intervención se constató que la instalación irregular ocasionó daños a la infraestructura pública, entre ellos la ruptura del drenaje pluvial y afectaciones a la línea principal de conducción, considerada estratégica para el abastecimiento de agua potable a diversas colonias y barrios.

Procedimiento

Ante esta situación, la autoridad procedió conforme a sus atribuciones a la clausura de la conexión irregular y a la valoración técnica de los daños ocasionados a la infraestructura hidráulica y pluvial, además de determinar las acciones administrativas y legales correspondientes.

La autoridad reiteró que cualquier conexión, modificación o intervención en las redes de agua potable y drenaje requiere autorización y supervisión del Sapam.