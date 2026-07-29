Detectar hepatitis de forma oportuna evita complicaciones

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas hace un llamado a la población derechohabiente a reconocer los signos de alerta de esta enfermedad y acudir de manera oportuna a su Unidad de Medicina Familiar (UMF), ya que el diagnóstico temprano permite prevenir complicaciones graves.

El médico internista del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, doctor Arnoldo Hernández Racancoj, explicó que la hepatitis es una inflamación del hígado, órgano fundamental para filtrar toxinas y procesar nutrientes, cuya evolución puede pasar desapercibida durante mucho tiempo.

“El mayor riesgo de la hepatitis es que muchas veces avanza en silencio. Detectarla a tiempo marca la diferencia entre un tratamiento efectivo y complicaciones como cirrosis, insuficiencia hepática o incluso la muerte”, señaló el especialista.

Indicó que entre los principales síntomas de alerta se encuentran la coloración amarillenta en la piel y los ojos (ictericia), orina oscura, fatiga intensa sin causa aparente, pérdida del apetito y dolor abdominal, por lo que recomendó no ignorar estas manifestaciones.

Seguimiento

El especialista explicó que la atención médica comienza en el Primer Nivel, donde el personal de salud realiza la valoración clínica y los estudios iniciales. En caso de detectar alguna alteración, el paciente es referido al Segundo Nivel para realizar estudios especializados y empezar el tratamiento correspondiente.