Detención de funcionarios, mensaje claro a la sociedad

Derivado de la detención, en las últimas horas, del presidente municipal de Cintalapa, Ernesto “N”, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se pronunció sobre el caso y expuso que están a la espera del proceso a seguir para la designación de la autoridad en este municipio.

En entrevista, la legisladora afirmó que el Poder Legislativo se atendrá en estricto apego a la ley. “Celebramos el trabajo que está haciendo nuestro gobernador y respaldamos los trabajos que se están haciendo en contra de la delincuencia y de la corrupción en nuestro estado”, declaró la diputada.

Proceso para nueva autoridad

Gómez Mendoza explicó que desde el Congreso su función en este momento es estar al pendiente para garantizar el proceso adecuado. “El municipio no puede estar sin un alcalde o alcaldesa”, subrayó, anunciando que se espera la documentación necesaria para iniciar el proceso legislativo correspondiente que definirá la asignación de una nueva autoridad municipal interina o definitiva, según corresponda.

Al ser cuestionada sobre el mensaje que envía esta detención, la diputada fue contundente: “No creo, estoy segura, el mensaje ha sido desde el primer día de su gobierno y el mensaje ha sido cero impunidad y cero corrupción”. Enfatizó que esta postura no distingue “colores ni ideologías partidistas”, sino que se trata de erradicar la corrupción y garantizar que ningún delito quede impune.

“El Gobierno del Estado está trabajando muy fervientemente en la lucha contra todos estos delitos”, y señaló que la detención es una muestra del trabajo de las instituciones.

Confirmó que las investigaciones, a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), continuarán su curso.

Por último, Gómez Mendoza hizo un llamado a la ciudadanía: “El mensaje que se le debe dar a la sociedad, al pueblo de Chiapas, es de que debemos confiar en los procesos y debemos confiar en nuestras autoridades. Nos están mostrando un verdadero trabajo”.