Detención por rapiña sentará un precedente: Rayo Cruz

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) actuaron de forma inmediata para detener a las personas que robaron productos de una unidad sobre el tramo carretero Pijijiapan-Tonalá, resaltó Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente en la entidad de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

Enfatizó que una unidad de la Confederación sufrió un desperfecto a la altura de La Polka, la caja seca estaba cerrada y aún así un grupo de personas llegaron y rompieron los candados, después se llevaron los productos perecederos y licores.

Intervención

Muy rápido, dijo el líder del sector, las autoridades de Chiapas intervinieron para atrapar a las personas responsables. El producto robado, dijo, no era de los transportistas, la unidad fue alquilada para mover la mercancía.

La pronta respuesta de la SSP y de la FGE, añadió, es un ejemplo de aplicación de la ley en Chiapas, y la noticia ha trascendido a Tabasco y otras partes del país.

“Un saludo al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y decirle que su gente en seguridad y procuración de justicia está caminando, el sector transporte muy contento con eso”, remarcó.

Rayo Cruz explicó que en el tramo hacia Tapachula se han presentado varios accidentes por las condiciones asfálticas y por la falta de precaución de los operadores, y es ahí donde ocurren los actos de rapiña.

“Yo creo que con esto o le bajan o ya saben que van a enfrentar la ley. La autoridad no está con complacencias para la gente que anda llevándose la mercancía o cosas que no son de ellos”, remarcó.

Refirió que ahora los transportistas, en sus diversas modalidades, están más tranquilos en el sentido de que saben que habrá una pronta respuesta en caso de que ocurran hechos ilícitos.

Recientemente la FGE, que dirige Jorge Llaven Abarca, informó de la detención de tres personas por ser presuntamente responsables de robo en agravio de una empresa de licores.

“Las investigaciones continúan para dar con otras personas responsables de estos lamentables hechos de robo con violencia”, añadió la Fiscalía en un comunicado.