Detiene a miembros de la banda Los Colombianos

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que tras recibir denuncias durante sus transmisiones, las visitas a las colonias de Tuxtla Gutiérrez y en las redes sociales, sobre una banda conformada por personas del sexo masculino que se hacen llamar “Los Colombianos”, se inició una investigación y fueron detenidos Andrés “N”, de 40 años, originario de Cali, Colombia; Víctor “N”, de 42 años, oriundo de Carabobo, Venezuela, y Jorge “N”, chiapaneco.

Precisó que los dos extranjeros son señalados como autores intelectuales o líderes de la célula que está extorsionando y violentando a familias en la capital, al tiempo de mencionar que se cuenta con otras investigaciones para detener a los demás integrantes de este grupo delictivo.

Detalló, que se les aseguraron dos armas de fuego cortas, un arma larga, diversas dosis de “cristal”, cartuchos útiles y dos vehículos; asimismo, los indiciados están siendo investigados por extorsión agravada. “Invito a la población que ha sido víctima de estos delincuentes a denunciarlos para que enfrenten la justicia, pues por el delito de extorsión agravada se puede obtener una penalidad hasta de 45 años”, apuntó.

Avances en investigaciones

Durante la transmisión semanal, Llaven Abarca dio a conocer avances en las investigaciones de los dos lamentables feminicidios que se perpetraron la semana pasada, destacando que los presuntos responsables ya se encuentran a disposición del órgano jurisdiccional y se solicitará la pena máxima de 100 años para ambos.

Respecto al feminicidio cometido en agravio de Makala “N”, dijo que ya se tiene plenamente identificado a Joseph “N” y que se logró recabar datos de prueba para integrar la carpeta de investigación, pues mediante cámaras de videovigilancia se tiene el testigo de la salida del vehículo del domicilio a la entrada de Zinacantán, donde fue abandonado el cuerpo de la víctima.

Agregó, que durante una diligencia de cateo, se llevó a cabo la prueba de Bluestar, encontrando rastros hemáticos en algunos objetos.

En cuanto a la niña y los seis niños que fueron rescatados, informó que se encuentran bajo resguardo del DIF Chiapas, recibiendo atención psicológica, médica y social, en tanto se realiza la repatriación para que un familiar pueda hacerse cargo de ellos.

Sobre el feminicidio cometido en el municipio de Tonalá en agravio de Brenda “N”, localizada al interior de su domicilio, el responsable de la procuración de justicia en Chiapas refirió que con apoyo de la tecnología también se lograron obtener imágenes de Erick “N”, que fortalecen la investigación.

En otro momento, dio a conocer que el Grupo Interinstitucional logró la detención de Rigoberto “N”, Ángel “N”, Julissa “N” y una adolescente de identidad reservada, presuntos integrantes de una banda criminal generadora de violencia en los municipios de Mapastepec y Pijijiapan.

Acotó que Rigoberto “N” señalado como líder de esta célula criminal, cuenta con carpetas de investigación por los delitos de extorsión, homicidios y desaparición forzada de personas de la región Istmo Costa.