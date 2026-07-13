Detienen a Beatriz “N”, presunta defraudadora

Beatriz “N”, presunta defraudadora de San Cristóbal de Las Casas, fue detenida el pasado viernes cuando elementos de la policía ministerial cumplimentaron la orden de aprehensión y la ingresaron al Cereso número cinco; sin embargo, los agraviados manifestaron “que su salida habría sido negociada para este lunes por 300 mil pesos”.

Personas que fueron defraudadas señalaron que la hoy detenida se hace pasar como abogada y defensora de los derechos humanos sin contar con título, ni cédula, y se avala bajo una presunta organización social con la cual ha defraudado a varias personas, despojándolos de dinero y propiedades bajo amenazas incluso de muerte.

Inconformidad

Los agraviados expresaron que son varios los casos en que se denuncia a Beatriz “N” y su hija, a quien presuntamente también se le investiga por posible abuso sexual a menores de edad; sin embargo, por años logró evadir la justicia hasta que este pasado viernes fue detenida e ingresada a las celdas.

Despojos

Los afectados señalaron que los despojos se han dado a diferentes personas, tanto en casas, terrenos o efectivo con cantidades millonarias, por lo que mantiene varios expedientes civiles, mercantiles y penales por fraude, invasión de terrenos y por despojo agravado, este último por el cual fue detenido el pasado viernes.

El sábado, el juez Octavio Ruiz y la secretaria de causa América Afines ordenaron ampliar el término de audiencia para el lunes.

Sin embargo, los afectados temen que a esta persona la dejen en libertad; presuntamente, habría un acuerdo bajo presunto soborno de 300 mil pesos para alcanzar su libertad. Por lo que piden a la FGE y al Poder Judicial del estado no dejarla en libertad.