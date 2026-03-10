Detienen a estudiante tras protesta femenina

Esli Safir Romero, estudiante del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) unidad Campeche, fue detenida la noche del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, después de realizados los actos de protesta en conmemoración de la fecha. Así lo informaron integrantes de Ecosur unidad San Cristóbal, tras una marcha realizada la mañana del 8 de marzo.

Además de rechazar la criminalización de la estudiante, en el evento se dio lectura al pronunciamiento oficial de Ecosur firmado por su director general, el doctor Antonio Saldívar, en el cual expresan que “como centro público de investigación comprometido con el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos, expresa su preocupación y solidaridad con los hechos ocurridos”.

Autoridades

Del mismo modo, hacen un “respetuoso llamado a las autoridades competentes para que se garantice en todo momento el pleno respeto a los derechos, debido proceso y la integridad personal”.

Las autoridades de Seguridad de Campeche, informaron de la detención de 14 personas, 12 mujeres y dos hombres, por motín, daños en propiedad ajena, lesiones calificadas y, en un caso, por homicidio en grado de tentativa.

Sin embargo, grupos feministas señalaron estas detenciones como “ilegales” ya que a ninguna persona se le arrestó en flagrancia sino mientras se retiraban a sus domicilios.

Manifestación

En la manifestación realizada en San Cristóbal, informaron que han estado en comunicación con sus compañeros de doctorado, acompañando en términos legales. Señalaron que es claro que las compañeras se comportaron en todo momento durante las conmemoraciones.