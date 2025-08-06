Detienen a organizador de caravana migrante

Tras haber encabezado una conferencia de prensa en la que ratificó que este miércoles saldría una caravana de migrantes hacia el centro del país, el director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de delincuencia organizada.

De acuerdo con sus familiares y otros activistas, García Villagrán se dirigía a su domicilio el mediodía de este martes, cuando fue interceptado por los agentes federales que lo trasladaron a las instalaciones de la FGR en la colonia Solidaridad 2000, al sur de Tapachula, para ser puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación .

El director ha venido denunciando presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y en las últimas horas dijo que había sido amenazado para que dejara de realizar la organización de migrantes.

Caravana

Solo momentos antes, en el parque Bicentenario, acompañado de algunos extranjeros, había confirmado la salida este miércoles de una caravana de migrantes que habían denominado “Éxodo de al Justicia”.

Señaló que hasta el momento se encontraban registrados mil 900 extranjeros, de 12 distintos países, entre ellos Venezuela, Cuba, Haití, Guatemala, Honduras y El Salvador, para partir en la caravana.

En ese marco reiteró que en el INM y en la Comar persisten los actos de corrupción que impiden a la mayoría de los migrantes obtener un documento de regularización de estancia.

Por eso decidieron organizarse y partir en caravana este miércoles, aunque tras la detención no se ha establecido su se suspenderá la caravana.

Ante el aviso de la detención de García Villagrán, organismos defensores de derechos humanos y de migrantes pidieron su libertad y consideraron que esas acciones tienen carácter político.