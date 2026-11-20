El pastor evangélico Erasto Méndez Velázquez fue detenido y encarcelado la madrugada de este jueves por orden del juez de paz y conciliación indígena del municipio de Mitontic.

Los hechos ocurrieron cuando mayoles (policía tradicional), junto con el juez de paz y conciliación indígena detuvieron al pastor, quien es señalado de una deuda arriba de los 100 mil pesos, lo cual es falso, afirma.

Exigen su liberación

Tras su detención, familiares y pastores se trasladaron a San Cristóbal de Las Casas, para exigir su liberación. Además denunciaron amenazas de muerte en contra del pastor.

“Estoy encarcelado por dos supuestas deudas una por 25 mil y otra por 90 mil pesos, nunca recibí nada de dinero, ahora me acusan de robo y exigen que yo pague esta cantidad y no tengo dinero”, manifestó el detenido.

Denunció que lo anterior fue orquestado por Antonio, Agustin, Pedro y Elena, todos de apellidos Méndez Velázquez; en contubernio con el juez de Mitontic.

Hasta el cierre de la información no había un reporte oficial sobre la detención del pastor.