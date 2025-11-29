Detienen a policías por persecución de normalistas

La Fiscalía General del Estado cumplimentó dos órdenes de aprehensión en contra de Refugio “N” y Rubicel “N”, como presuntos responsables del delito de ejercicio ilegal del servicio público, cometido en agravio del adecuado desarrollo de la función pública, por hechos ocurridos el 15 de mayo de 2025, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los aprehendidos iban a bordo de patrullas que realizaron la persecución contra una camioneta en la que circulaban estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá; sin cumplir con los protocolos básicos para el uso de la fuerza pública. Los detenidos fueron puestos a disposición del juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 1 “El Canelo”, quien definirá su situación legal. La Fiscalía General del Estado procura la paz, sin importar quién o quiénes cometan los delitos, serán presentados ante la justicia bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad.