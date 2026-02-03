Detienen a presuntos asaltantes de tiendas

Como resultado del trabajo de inteligencia y coordinación operativa con el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM) lograron la detención de tres personas presuntamente dedicadas al asalto a tiendas de conveniencia Oxxo en Tapachula.

El titular de la SSPyPCM, Manuel Alejandro Lluch García, informó que los detenidos responden a los nombres de Edgar “N”, mexicano de 49 años de edad; Jefferson Isaac “N”, de nacionalidad hondureña, 30 años de edad y Miguel Israel “N”, mexicano de 23 años de edad.

Precisó que tras su aseguramiento, los presuntos responsables fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, instancia que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

El servidor público destacó que, en seguimiento a las indicaciones del presidente municipal Yamil Melgar Bravo, se mantiene una estrecha coordinación con las diferentes corporaciones policiales, fortaleciendo las labores de inteligencia, prevención y reacción inmediata, con el objetivo de combatir frontalmente los delitos que afectan a la ciudadanía y al sector comercial.

Para concluir, refrendó el compromiso de la dependencia de continuar trabajando de manera permanente y coordinada para garantizar la seguridad, el orden y la tranquilidad de las familias tapachultecas.