Detienen a responsable de incendiar árbol de hule

Gracias a labores de inteligencia de la Policía Municipal, fue detenido Carlos “N”, presunto responsable de provocar el incendio del emblemático árbol de hule ubicado en las inmediaciones de la zona militar.

De acuerdo con información oficial, el área de inteligencia analizó grabaciones de cámaras de seguridad, en las que se aprecia a distancia el inicio del incendio del árbol, y posterior a ello al mismo sujeto retirándose del lugar, pasando frente a una cámara de videovigilancia, quedando plenamente registrado su desplazamiento tras los hechos.

El individuo fue localizado y detenido horas después en la Central Oriente, donde además fue asegurado en posesión de un arma blanca, siendo puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Costa por portación de arma prohibida, resistencia y desobediencia, además de los hechos relacionados con el incendio.

De confirmarse su responsabilidad, Carlos “N” podría enfrentar cargos por delitos ambientales y daños al patrimonio natural, así como penas de prisión y sanciones económicas, conforme a la legislación vigente.

Las autoridades reiteraron que atentar contra el patrimonio ambiental de Tapachula no quedará impune, y que el uso de tecnología e inteligencia policial seguirá siendo clave para sancionar estas conductas.