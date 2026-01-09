Detienen a toda la policía de Mazatán

En un operativo sorpresa, al menos 60 elementos de la Policía Municipal de Mazatán habrían sido detenidos la noche de este jueves, trascendió de manera extraoficial.

Al menos 15 unidades de policías estatales y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) participaron en este operativo en contra de los uniformados locales, en una acción similar a la sucedida en otros municipios como Cintalapa.

El personal de esta fuerza policial en el Ayuntamiento que encabeza Sara Barrera Solís, se indicó extraoficialmente, fue llevado a oficinas regionales de la FGE en Tapachula, donde se observó mucho movimiento.

Aunque no había una postura oficial, la detención estaría relacionada con una investigación por tráfico de indocumentados.

La población de Mazatán ha señalado la falta de seguridad y la ola de violencia en la cabecera municipal y zonas rurales como ocurrió recientemente con un altercado entre particulares, en la que una personas fue puesta a disposición de la autoridad municipal luego de un enfrentamiento con miembros de la delincuencia organizada.