Detienen FGE y SSP a síndica municipal

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Sally “N”, como presunta responsable de los delitos de abuso de autoridad y contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cometido en agravio del erario municipal de Cintalapa de Figueroa.

El 7 de enero de 2026, presuntamente la inculpada, en su carácter de síndica municipal de Cintalapa, autorizó y permitió pagos con recursos públicos a policías municipales sin la certificación de control de confianza requerida, omitiendo denunciar, suspender los pagos o cesar la conducta ilícita, lo que resultó en un perjuicio al erario municipal y al Sistema Estatal de Seguridad Pública.

La indiciada fue puesta a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, que definirán su situación legal.