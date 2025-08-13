Detienen SSP y FGE a 6 elementos de la FRIP

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a seis elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), como presuntos responsables de los lamentables hechos de abuso de autoridad hacia una persona del sexo masculino en el municipio de Chilón, mismos que se hicieron públicos a través de un video que circula en redes sociales.

Los elementos Bastida “N”, Jesús “N”, Iván “N”, Eugenio “N”, Lázaro “N” y Joél “N” fueron presentados ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción para dar inicio a la carpeta de investigación y determinar su situación legal.

Sobre el tema, el fiscal general del Estado, Jorge Llaven Abarca, aseguró que se garantizará que se van a deslindar responsabilidades y que el hecho en mención no quedará impune

“Ante el video que circula en redes sociales, respecto a los lamentables hechos de abuso de autoridad que involucran a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, he ordenado a la Fiscalía de Combate a la Corrupción iniciar la carpeta de investigación de manera inmediata”, publicó el fiscal.