Deuda al Conejobus sube a más de 162 mdp

Los socios del extinto Sistema de Transporte Urbano, mejor conocido como Conejobus, informaron que al día de hoy se acumulan 48 meses de deuda a 139 familias, la cual asciende a 162 millones 365 mil 872 pesos.

María Alejandra Chagoya, representante de los socios concesionarios, dio a conocer que a lo largo de estos cuatro años, 30 de ellos han perdido la vida en espera de que se les otorgue este pago por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

Lamentaron la actitud que ha tomado el titular de esta secretaría, Aquiles Espinosa García, quien se he negado en todo momento a pagar el subsidio, aunque lo más importante de este caso es la restitución de las concesiones a las personas que son de la tercera edad.

“Queremos trabajar y queremos nuestras rutas para hacerlo, no nos dejan trabajar, no nos pagan; no puede ser esto posible, somos un grupo vulnerable, este funcionario debe tener sensibilidad”, expresó la vocera del grupo.

Vulnerabilidad

El grupo de socios del Conejobus expuso que no están respetando sus derechos humanos ni sus derechos laborales. “La mayoría de nosotros tenemos enfermedades, ya no podemos trabajar, hay quienes son apoyados por sus hijos, otros han tenido que buscar un trabajo en la noche y han tenido que pedir prestado”, indicó.

Agregó: “No es posible que siendo dueños y siendo concesionarios, tengamos que estar en esta lamentable situación”.

María Alejandra expuso que, como una burla, Aquiles Espinosa se está haciendo promoción para ocupar un cargo popular, cuando ni siquiera ha podido resolver los problemas del transporte en la entidad.

En este contexto, hacen de nueva cuenta un llamado a las autoridades estatales y al gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, para atender este caso que se ha vuelto muy desgastante para este grupo de adultos mayores.