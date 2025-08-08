Deuda fue contraída dentro de la ley: Avendaño Bermúdez

Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, expuso sobre la deuda que arrastra el estado de Chiapas que fue desfavorable para la economía, pero se llevó a cabo dentro del marco legal vigente en pasadas administraciones.

“No existe, no hay delito en la contratación de la deuda pública realizada por gobiernos anteriores, al tratarse de compromisos adquiridos dentro del marco legal vigente en su momento”, precisó.

Expuso que aunque los términos contractuales de la deuda heredada fueron “leoninos”: “yo no veo un hecho delictivo puesto que en el marco legal se adquirió esa deuda, digamos legalmente, el contrato fue leonino, sí, porque salió perdiendo el pueblo de Chiapas, pero se hizo en base a la ley”.

Por ello aseguró que en la actual administración se ha actuado con responsabilidad al reconocer públicamente la deuda y optar por una estrategia de reestructuración que minimice su impacto en las finanzas estatales.

“Yo reconozco en el gobernador y en el equipo que está en la Secretaría de Finanzas, principalmente al licenciado Manolo Pariente, que es el encargado, que primero se está reconociendo públicamente la deuda que se ha heredado y después está buscándose la manera de que afecte lo menos posible a Chiapas”.

Recordó que la reestructuración fue aprobada como parte del paquete fiscal votado por el Congreso local y subrayó que no se trata de un nuevo endeudamiento, sino de una medida para mejorar las condiciones de pago y liberar recursos para inversión pública.