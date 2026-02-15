Deuda histórica de 700 mdp en la Unach

La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) tiene un adeudo histórico sobre todo con el Issste y Fovisste, por un monto que supera los 700 millones de pesos, de los cuales suman tres años de pagos parciales mediante recursos extraordinarios.

Estos pagos se acordaron en el marco de colaboración de la Unach, la Federación y el Gobierno de Chiapas, explicó el rector de la Benemérita Unach, Oswaldo Chacón.

“Se trata de una deuda que superaba los 700 millones de pesos, que se pactó liquidar en pagos parciales a 15 años, de los cuales, la Unach y el Gobierno de Chiapas suman tres años con pagos sin demoras”, dijo.

Issste

Los adeudos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) no están condicionando el desarrollo de la universidad en ninguno de sus rubros, ni académicos, estudiantiles o laborales.

Afirman que ningún servicio del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado está condicionado, finalizó.