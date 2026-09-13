Devasta la sequía siembras de temporal

Maciel Arroyo Pérez, agricultor con 15 años de experiencia en la región Frailesca, advirtió que la sequía de este año ha provocado pérdidas catastróficas en las cosechas de maíz, sorgo y frijol, y visualizó una escasez de productos, alza de precios y un cierre de año complicado.

“Ha sido un año con muy escasas lluvias, no se presentaron como en otros años y se perdieron muchas cosechas”, declaró.

Señaló que los campesinos que dependen de forma económica del campo han perdido toda su inversión y enfrentan deudas, además de dificultades para sobrevivir, en especial quienes tienen familia.

Grandes pérdidas

Arroyo estimó que algunos campesinos perdieron el 100 por ciento de sus cultivos que se traducen en pérdidas económicas fuertes,“el que sembró cinco hectáreas a lo mejor solo recupera lo de una o dos”, ejemplificó.

El entrevistado indicó que la crisis no solo afecta al sector agrícola, sino que va a causar un aumento en el valor de los granos porque derivará en un alza de precios y escasez generalizada.

Arroyo recordó que en años anteriores ya se batallaba con el cambio climático y las fechas de lluvia fueron recorriendo, “pero había más precipitaciones, ahora no. Los abrevaderos, los aguajes no están a la capacidad que deberían estar. Hacía muchos años que no se veía esto o creo que nunca se había visto”, lamentó.

Gobierno

Sobre el seguro anunciado por el gobernador Eduardo Ramírez, dijo desconocer los detalles, aunque dudó que pueda compensar todas las pérdidas al ser mucha la gente, “el apoyo va a ser relativamente poco para las pérdidas que se tuvieron”, afirmó.

Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró durante su Segundo Informe de Gobierno en Chiapas que la federación y el estado apoyarán a los campesinos afectados por la sequía.