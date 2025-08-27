Develan mural en honor a Rosario Castellanos

Autoridades municipales y del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura (Celali), develaron en el municipio de Huixtán un mural comunitario para honrar el legado de la destacada escritora Rosario Castellanos.

El objetivo, dijeron, es difundir el valioso legado intelectual, creativo y literario de Rosario Castellanos entre la población indígena, a través de talleres artísticos y la creación de murales en espacios públicos.

Apertura

Durante la ceremonia de inauguración, se contó con la participación de la música tradicional de tambor y flauta del Barrio de La Pila de Huixtán.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente Municipal, Romeo Damián Huet Álvarez, y el Jefe del Departamento de Promoción y Gestión Cultural del Celali, Nicolás Huet Bautista.

Posteriormente, se llevó a cabo la develación del mural por parte de las autoridades, con la participación destacada de los pintores Fernando Pedro Jiménez Sántiz y José Manuel Huet Pale, mismos que lideraron la creación de la obra.

La entrega oficial del mural estuvo a cargo de la directora del Celali, María de la Flor Gómez Cruz, en representación de la directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.