Develan placa en honor a Juan Óscar Trinidad Palacios

Expresó que el mejor homenaje para recordarlo es la designación de su nombre a este espacio que alberga los Juzgados Laborales. CP

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas participó en la ceremonia de develación de la placa de la Sede Judicial Magistrado Presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, como reconocimiento a la trayectoria y el legado del jurista y político chiapaneco, a quien describió como un hombre extraordinario, íntegro y un servidor público ejemplar que siempre trabajó de manera firme y comprometida por los derechos humanos y la justicia en Chiapas.

Ante la presencia de amigos, familiares e integrantes del Poder Judicial del Estado, el mandatario sostuvo que el mejor homenaje para recordar y tener presente las enseñanzas del exmagistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Óscar Trinidad Palacios, es la designación de su nombre a este espacio que alberga los Juzgados Laborales, creados durante su gestión.

Remembranza

Al hacer una remembranza y destacar el amor y la pasión por el derecho, la justicia y la política del homenajeado, el gobernador precisó que en el territorio estatal se han entregado muchas obras públicas pero no se han colocado placas del Gobierno de Chiapas, sin embargo, dijo, a Trinidad Palacios lo ha juzgado la historia y el saldo de su quehacer y entrega por el pueblo chiapaneco es muy favorable, por eso se merece este gran reconocimiento.

“Siempre será muy importante recordar el mérito, el trabajo y la responsabilidad de don Juan Óscar, porque además de habernos demostrado ser un buen ser humano, en todo momento se desempeñó con profesionalismo, con principios y valores, y poniendo en el centro de todo su actuar a las personas. ¡Que viva nuestro amigo Juan Óscar Trinidad Palacios!, que quede para siempre su nombre como ejemplo de un gran servidor público de Chiapas”, manifestó.

En representación de la familia Trinidad Palomares, el maestro Juan Marcos Trinidad Palomares expresó su gratitud a los Poderes del Estado por este acto que recuerda a su padre, no solo por sus acciones y su congruencia al ejercer su labor jurista, sino también por los valores, principios y las enseñanzas que cimentó en la sociedad y en la familia, para entender que “las diferencias no hacen enemigos sino adversarios para un objetivo que generalmente resulta ser común. Y que la razón no solo hay que tenerla sino preferentemente usarla”.

Describió a don Juan Óscar como un hombre feliz, comprometido con el estado, ejemplo de responsabilidad y de convicciones firmes para construir mejores condiciones para las y los chiapanecos; por ello, agradeció este gesto que da muestra de la sensibilidad y generosidad del gobierno de Rutilio Escandón. “La familia guardará con humildad, sencillez y entereza este momento en nuestro corazón por la distinción en memoria de mi padre”.

Homenaje

A su vez, el presidente del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez, dedicó unas palabras para honrar al exmagistrado Juan Óscar Trinidad, resaltando su sensibilidad humana y una agudeza en la política, lo que, aseguró, le permitió estar al servicio público de Chiapas durante muchos años.

Hizo énfasis en que esta ceremonia es un reconocimiento a su vida, obra y trayectoria que trascenderá en la vida de familiares, amigos y compañeros, y permanecerá siempre para las y los chiapanecos.

Estuvieron presentes: las magistradas y magistrados del Poder Judicial del Estado; diputadas y diputados integrantes del Congreso del Estado, así como familiares y amigos del homenajeado.