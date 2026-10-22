Develan placa en memoria del padre Marcelo

En el marco de la conmemoración del segundo aniversario del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, se develó una placa conmemorativa en el lugar de su fallecimiento.

Esta actividad fue organizada por la parroquia de Guadalupe y el Grupo Memoria Viva Totik Marcelo, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

La conmemoración también incluyó una exposición fotográfica, presentada por la fotógrafa Gabriela Sanabria, que recorre la vida del padre Marcelo y su compromiso con los pueblos de Chiapas.

Los organizadores peregrinaron junto con los acólitos de la Parroquia de Guadalupe hasta la capilla de Cuxtitali, barrio vecino, donde se ofició una misa.

Durante la homilías, los sacerdotes José Bartolomé Gómez Martínez y José Elías Hernández, recordaron que “el martirio del padre Marcelo, además de ser motivo de tristeza, debe ser un impulso para la esperanza, la paz y la justicia”.

Posteriormente, se develó la placa conmemorativa. Entre cantos y oraciones ecuménicas, condenaron su asesinato y exigieron justicia.