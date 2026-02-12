Develan placa por aniversario escolar

La escuela primaria urbana Josefa Ortiz de Domínguez, la segunda más antigua de San Cristóbal de Las Casas, celebró este miércoles 11 de febrero 80 años de su fundación, por lo que ante alumnos, maestros activos, jubilados y exdirectores se develó una placa conmemorativa.

Poco antes de las nueve de la mañana en que se abrió el portón para que ingresaran alumnos y padres de familia, fueron recibidos con confeti por los maestros y el director.

Posteriormente se develó la placa y llegaron integrantes de un mariachi para cantar las Mañanitas, en medio de aplausos y felicitaciones.

Prestigio

El director Luis de Jesús Ballinas Morales dijo en su mensaje que “aún con las carencias que se han tenido a través de los años, la Josefa Ortiz de Domínguez sigue siendo una escuela de bastante prestigio”.

Agradeció a los maestros, a los alumnos y a los padres de familia porque “son los aliados más importantes en esta travesía. Si ellos no estuvieran con nosotros no sería posible todo esto”.

Insistió en que los padres “son parte fundamental para sostener a esta institución”, en la que estudian 650 alumnos matriculados que cuentan con un edificio con canchas de básquetbol y futbol, plaza cívica, sala de usos múltiples con capacidad para 500 personas, juegos infantiles, biblioteca, baños y estacionamiento para automóviles del personal que labora en la escuela.

Festejo

Después fue servido un desayuno para los invitados especiales, entre quienes estuvieron la delegada de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los Altos de Chiapas, Blanca Fabiola Gómez Torres; el supervisor escolar, Roberto Bautista López, los maestros y demás personal, amenizado por la marimba municipal.

Los alumnos Uber Alexander Montoya Carpio y Santiago Said Velasco López de sexto grado, dijeron sentirse felices y orgullosos por los 80 años de vida de su escuela, en la que estudian desde el primer año de primaria.

Ambos, que al igual que los demás estudiantes participan en los festejos, dijeron que están contentos en la escuela y que han tenido buenos maestros.