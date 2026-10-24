Devoción esculpida; consuelo y esperanza

El panteón Municipal de Tuxtla, figuras de Cristos, vírgenes y santos abandonados, permanecen como guardianes silenciosos. Algunas piezas llevan años en el camposanto y conservan las huellas del tiempo.

Esculpidas en piedra, yeso o cerámica, representan la fe de quienes encuentran en ellas consuelo y esperanza.

El arte sacro convierte los sepulcros en espacios de devoción, donde cada imagen simboliza una plegaria y la creencia de que la protección divina acompaña a los difuntos más allá de la vida.