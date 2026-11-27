Elke Franke, directora y cofundadora de la organización Vientos Culturales, confirmó que tras 52 días fue fue restituida la sede del Centro Cultural Mi Rumbo, en la colonia Plan de Ayala de Tuxtla Gutiérrez.

Dijo que acreditaron la legal posesión, por lo que las autoridades retiraron los sellos y se recuperó el acceso a las instalaciones y equipos.

Explicó que decidieron esperar a tener por escrito el acuerdo de devolución antes de compartir la noticia, pero que hoy pueden anunciar con toda certeza e incluso desde el lunes 23 de noviembre reabrieron sus puertas para niñas y niños, los cuales ya volvieron a sus actividades.

Sostuvo que este logro es el resultado de la suma de esfuerzos, tanto en la vía legal como en la incidencia pública, a la prensa, a las organizaciones, colectivas e instituciones que les acompañaron, a la comunidad de Plan de Ayala y sobre todo, a las infancias que nunca dejaron de exigir su espacio.

Explicó que continuarán con el juicio para regularizar el terreno y trabajar para que se cierren las investigaciones abiertas en su contra, según mencionaron.

Contexto

Cabe recordar que en fechas pasadas, autoridades realizaron un operativo asegurando las instalaciones de la organización, esto derivado de un conflicto jurisdiccional por la propiedad del predio.