Devoran perros a becerros en Tonalá

Perros de manera frecuente han dado muertes a becerros recién nacidos en el ejido de Ignacio Ramírez, así lo informaron ganaderos del lugar en voz de Jeremías Zavala Ramos, quien expresó que esta situación se ha vuelto muy preocupante porque se están viendo en la necesidad de reforzar la vigilancia priorizando los cuidados de sus animales.

Zavala Ramos reiteró que el momento en que sucede el ataque de los perros callejeros es cuando están recién nacidos y no tienen la fuerza suficiente para defenderse, así terminan siendo presa fácil de los canes.

Señalaron que estos perros ya se convirtieron en carniceros, debido a que todos los días se les puede observar que atraviesan y cruzan sus parcelas buscando a becerros recién nacidos para atacarlos y luego comérselos.

Por todo ello, los ganaderos hicieron el llamado urgente a los dueños de estos canes y exigen que los amarren en sus casas, pues es la única forma en que se puede evitar que estos sigan causando tanto daño a sus animales.