Devuelven autoestima a adultos mayores

Para algunas personas, recuperar una dentadura puede significar mucho más que volver a comer con comodidad.

También representa recuperar seguridad, autoestima y parte de las actividades cotidianas que con el paso de los años pueden volverse difíciles.

Bajo esta perspectiva, el DIF Chiapas impulsa acciones de atención odontológica dirigidas a personas adultas mayores que requieren prótesis dentales.

A través de estos apoyos, adultos mayores reciben dentaduras que les permiten mejorar su capacidad para alimentarse y enfrentar con mayores condiciones de bienestar una etapa de la vida en la que la salud bucal adquiere especial importancia.

Falta de confianza

La pérdida de piezas dentales es una situación frecuente entre las personas de edad avanzada y puede afectar no solo la alimentación, sino también el habla y la convivencia.

Para quienes no cuentan con los recursos económicos suficientes, acceder a una prótesis puede convertirse en una necesidad postergada durante años.

Por eso, se brinda acompañamiento mediante sus servicios de asistencia social y atención odontológica, con procesos que contemplan la valoración de los beneficiarios y la elaboración de las prótesis de acuerdo con sus necesidades.

Detrás de cada prótesis existe una historia distinta, pero también un mismo deseo de continuar con una vida activa y digna.

Estas acciones forman parte de la atención que las instituciones de asistencia social destinan a sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios de salud.

En el caso de los adultos mayores, el cuidado de la boca también está relacionado con una alimentación adecuada y con la calidad de vida.

Más allá del material entregado, una dentadura puede significar para una persona mayor volver a sentarse a la mesa sin las mismas dificultades, hablar con mayor confianza o sonreír sin intentar ocultar la ausencia de sus dientes.