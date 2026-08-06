Devuelven la sonrisa a adultos mayores

Un total de 92 adultos mayores fueron beneficiados con prótesis dentales por el Sistema DIF municipal de Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con la directora, Stephanie Frías Córdova, este apoyo les devolvió la sonrisa y contribuye a una mejora en la calidad de vida de este sector.

Indicó que los beneficiarios recuperarán la funcionalidad de su salud bucal, fortalecerán su autoestima y mejorarán su alimentación, lo que contribuye a una vida más saludable y plena.

En total, se entregaron 174 prótesis, entre completas y parciales a la población mayor de 60 años. Previamente, se les realizaron estudios en los que se detectó descalcificación en los dientes debido al proceso natural de la edad.

En esta primera etapa, además de la valoración, también se incluyó la extracción de piezas dentales a las personas que lo requerían. Posteriormente, se estableció un tiempo de espera para la cicatrización y, finalmente, se realizó la entrega de las prótesis.

La directora aseguró que se dará seguimiento a las personas beneficiadas. Aunque no han tenido algún caso en el que la placa haya quedado mal mencionó que es necesario verificar el proceso de adaptación.

Destacó que el DIF municipal, además de atender a niñas, niños y adolescentes, también ha dado prioridad al sector de los adultos mayores con apoyos como este, que muchas veces resulta complicado atender de manera particular debido a los altos costos que implica.

Planes

Subrayó que se tiene contemplado realizar una etapa de ampliación en las entregas, debido a la alta demanda que tuvo el programa “Sonríe Tuxtla”. Especificó que este proyecto estará disponible todo el año, ya que es totalmente personalizado.

Finalmente, Frías Córdova invitó a la población a acercarse a las instalaciones del DIF municipal, ubicada en la 16 Poniente y 1ra Norte, en caso de requerir algún apoyo o realizar alguna solicitud de manera gratuita.