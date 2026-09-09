Devuelven movilidad a niña con síndrome de Guillain-Barré

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas brindó atención a Keyla “N”, una niña de cuatro años, originaria de Huixtán, quien enfrentó un cuadro grave de síndrome de Guillain-Barré, que comprometió su función respiratoria y requirió manejo médico especializado.

La menor inició con síntomas respiratorios que evolucionaron rápidamente hasta desarrollar insuficiencia respiratoria aguda. Ante esta condición, el personal de salud realizó manejo avanzado de la vía aérea, ventilación mecánica e inició tratamiento con inmunoglobulina intravenosa para estabilizarla.

La pediatra del turno vespertino del Hospital Rural “San Felipe Ecatepec” del IMSS en San Cristóbal de Las Casas, Cielo Gabriela Jiménez Martínez, explicó que desde el ingreso de la paciente se estableció un plan de atención con la participación de personal de distintas áreas para atender las complicaciones y dar continuidad a su tratamiento.

Como parte de la coordinación entre instituciones del sector salud, Keyla fue referida al Hospital de Las Culturas de IMSS-Bienestar, donde especialistas realizaron una traqueostomía y una gastrostomía para mantener el soporte respiratorio y nutricional durante la etapa crítica de la enfermedad.

Posteriormente, regresó al Hospital Rural “San Felipe Ecatepec” para continuar con su tratamiento y rehabilitación.

Durante 56 días de hospitalización, especialistas y personal de Enfermería, Nutrición, Rehabilitación y Trabajo Social dieron seguimiento a su evolución. Fue posible retirar la ventilación mecánica, mantener el soporte nutricional mediante gastrostomía e iniciar un programa continuo de rehabilitación física para favorecer la recuperación de su movilidad.

La niña fue dada de alta con una recuperación aproximada del 60 % de su función muscular y continuará su proceso de rehabilitación mediante seguimiento en la consulta externa de Pediatría y terapias especializadas del IMSS Chiapas, con el objetivo de favorecer una recuperación funcional progresiva y mejorar su calidad de vida.