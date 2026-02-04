Día contra el cáncer; hagamos conciencia

Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha establecida para unir esfuerzos globales en la prevención, detección temprana, tratamiento y apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad.

En Chiapas, el cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte, lo que hace aún más relevante este día de sensibilización.

Desde el año 2000, la fecha fue establecida en la Cumbre Mundial contra el Cáncer para el Nuevo Milenio, celebrada en París, cuando líderes de salud y gobiernos firmaron la Carta de París contra el Cáncer, documento que impulsa la investigación, la prevención y la mejora de los servicios para pacientes oncológicos.

Sensibilización

La conmemoración, impulsada por la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC) con apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene entre sus principales objetivos informar a la población sobre los factores de riesgo, difundir la importancia de la detección temprana y promover políticas públicas y comunitarias que reduzcan la carga de la enfermedad a nivel global.

Chiapas, se ubica entre las más afectadas por muertes relacionadas con cáncer, con una tasa de 75.6 defunciones por cada 100 mil habitantes, colocándose en el noveno lugar a nivel nacional.

Además, en hospitales del estado se ha reportado un aumento de casos en personas menores de 40 años, así como un incremento en la atención oncológica de pacientes jóvenes.

Prevención

El Día Mundial contra el Cáncer es una oportunidad para recordar que buena parte de los casos pueden prevenirse mediante estilos de vida saludables, la eliminación de factores de riesgo como el tabaco y el alcohol, y la realización de chequeos médicos periódicos.

También invita a fortalecer la infraestructura de salud y garantizar el acceso a tratamientos de calidad para todos.

Organizaciones civiles, gobiernos y profesionales de la salud utilizan este día para impulsar campañas educativas, ofrecer servicios de detección temprana y promover iniciativas comunitarias que acompañen a pacientes y sus familias en su luc