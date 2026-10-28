Día de Muertos reactiva ventas en mercados

A pocos días de la celebración del Día de Muertos, el mercado Rafael Pascacio Gamboa, en Tuxtla Gutiérrez, continúa con su tradicional venta de productos para adornar los altares dedicados a los difuntos.

Sin embargo, mientras algunos comerciantes reportaron movimiento en la venta de dulces tradicionales y pan de muerto, otros aseguraron que la afluencia de compradores todavía es baja y esperan que aumente conforme se acerque las fechas principales.

Carmen Mendoza, comerciante, explicó que en su puesto los visitantes pueden encontrar pan de muerto, papel picado, calaveritas, alebrijes, figuras de animales, momias y dulces regionales como cocadas, gaznates, turroncitos y puxinú.

Distintos presupuestos

Las calaveritas se ofrecen desde 10 pesos, mientras que el papel picado va desde los cinco pesos y el pan de muerto a partir de 25 pesos.

La comerciante señaló que han acudido estudiantes de distintos niveles educativos y trabajadores que buscan artículos para los altares de escuelas y oficinas, aunque reconoció que la actividad comercial también enfrenta una mayor competencia por la presencia de vendedores en las calles.

"Nos acomodamos a las bolsas de cada mexicano y chiapaneco", expresó.

Explicó que para los comerciantes estas fechas forman parte de una de las temporadas de mayor actividad, junto con las fiestas patrias, la celebración de santos y las ventas decembrinas.

El sol no sale para todos

En contraste, Antonia Santiago Ruiz, quien comercializa veladoras, coronas y adornos, señaló que las ventas todavía no alcanzan las expectativas.

Aunque mantiene sus precios habituales, afirmó que los compradores han acudido con menor frecuencia.

"Los precios no están tan caros. Como vendo todo el año, lo sigo dando esta vez, porque no le puedo subir más", comentó.

La oferta también incluye flores para adornar las tumbas y los altares.

Guadalupe, vendedora de flores, indicó que los ramos se ofrecen en alrededor de 25 pesos y que entre las variedades más solicitadas se encuentran la siempreviva y el cempasúchil.

Explicó que la disponibilidad de algunas flores ha sido limitada por las condiciones de lluvia, lo que afectó su producción.

Por ello, señaló que este año han conseguido cantidades reducidas de ciertas variedades, aunque esperan mantener las ventas durante los días de mayor demanda.