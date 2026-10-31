Día de Muertos y Buen Fin, respiro a la economía

Tras los preparativos para el Día de Muertos, así como el lanzamiento del Buen Fin en la edición 2026, el sector empresarial se alista para tener buenas ventas, reconoció Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la capital de Chiapas.

Dijo que “esta es un temporada en la cual el sector empresarial se toma un respiro, ya que hay un incremento importante en la derrama, sobre todo en el sector restaurantero, hotelero y demás”.

Sobre el Buen Fin, dijo que se realiza de la mano con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y en esta ocasión con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que aprovechó para invitar al sector empresarial a que se inscriban y puedan participar.

El titular de Canaco mencionó que “desde años anteriores esto (Buen Fin) siempre nos ha ayudado mucho a generar derrama económica a nivel nacional, y Tuxtla Gutiérrez y Chiapas no son la excepción”.

Comentó que se espera un incremento del 12 al 15 por ciento en la derrama económica con respecto al año anterior, así como una participación de alrededor de 300 empresas.

Hizo un exhorto a los interesados para formar parte y se inscriban en la página del Buen Fin 2026 para poder obtener su distintivo y ofrecer promociones y descuentos.

Miguel Ángel Blas comentó que para evitar que haya acciones por parte de algunas empresas en el sentido de no respetar los verdaderos precios y descuentos, mencionó que Profeco instalará módulos de atención para que la ciudadanía pueda reportar cualquier situación que pueda afectarlos.