Día del Agua, un reto pendiente

El Día Mundial del Agua se conmemora el 22 de marzo y Chiapas destaca en este universo pues ocupa un lugar prioritario al poseer una de las mayores riquezas del país en esta materia.

La entidad aporta el 30 % del agua dulce a la nación, con 92 mil hectómetros cúbicos anuales de recurso hídrico superficial y una de las 10 mayores reservas subterráneas del mundo.

Sin embargo, poco se celebró, toda vez que el 99 por ciento de los ríos están recibiendo descargas residuales, en tanto que la reformada Ley Nacional de Agua mantiene a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como órgano rector, el cual en la entidad otorga “permisos” de descarga de aguas negras a cambio de sanciones por 73 millones de pesos anuales.

Es un manejo de la normatividad por Conagua que permite a los ayuntamientos las descargas justificando que sus plantas de tratamiento son inoperantes, datos reconocidos por el propio organismo y alcaldes, por ejemplo el de Palenque, Jorge Cabrera.

Al respecto, el premio mundial por la ONU, Martín Mundo Molina, dijo que es urgente que la Conagua modifique su normatividad para ser más enérgico y evitar la contaminación de los ríos de Chiapas.

Recordó que el Plan Nacional Hídrico abre la participación de los ayuntamientos y la Conagua a construir una nueva realidad que cierre el paso de las aguas negras a los ríos del estado.

Denuncia

Al amparo de la normatividad los ayuntamientos de Chiapas pagan unos 73 millones de pesos anuales a la Conagua, en multas que “autorizan” desechar aguas negras a los ríos para redireccionar recursos federales en aciones de impacto político-electoral.

Y es que de los 124 ayuntamientos en Chiapas, solamente uno tiene funcionando plantas de tratamiento en apego a la normatividad; el resto paga entre 90 y 200 mil pesos por concepto de multas directamente a la dependencia.

Esto representa un ingreso promedio trimestral para Conagua de 18 mdp, anualmente 73 mdp. Con ello, los alcaldes “pagan” impunidad y pueden continuar tirando desechos a ríos que ofrecen agua potable, pesca, riego para frutas y verduras, además de actividades de nado y turismo, bajo el argumento de falta de recursos de operación.

Acto conmemorativo

En este marco, la Conagua realizó un acto conmemorativo denominado “Adopta un río”, estrategia que busca impulsar jornadas de limpieza, restauración y conservación de los cuerpos de agua, promoviendo la participación ciudadana para recuperar los ríos y fortalecer el cuidado del medio ambiente.

Durante la jornada participaron servidores públicos y ciudadanos, quienes sumaron esfuerzos para sanear el río, retirando residuos sólidos y contribuyendo a disminuir la contaminación de los citados afluentes de San Cristóbal de Las Casas, ecosistema fundamental para el equilibrio ambiental de la región.