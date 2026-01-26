Día del Chef, entre fogones y tradición

Este 26 de enero se conmemora en México el Día del Chef, una fecha dedicada a reconocer a quienes preservan, reinventan y proyectan la gastronomía nacional. Más allá de los restaurantes, los chefs cumplen un papel clave en la identidad cultural, el turismo y la economía.

A diferencia del Día Internacional del Chef, que se celebra el 20 de octubre, México adoptó esta fecha para destacar el valor de la cocina nacional y el papel de los chefs como guardianes de recetas tradicionales, promotores de ingredientes locales y líderes dentro de una industria que genera miles de empleos.

Patrimonio Cultural

La gastronomía mexicana, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es resultado de siglos de historia, mestizaje y conocimiento ancestral.

En ese contexto, el chef no solo cocina: investiga, innova, administra, capacita y comunica cultura a través de cada platillo.

Desde Tuxtla Gutiérrez, el chef Javier Gómez, con más de una década de experiencia en cocina regional y contemporánea, señaló que esta fecha es una oportunidad para visibilizar una profesión que suele romantizarse, pero que exige disciplina y compromiso constante.

Para él, el Día del Chef representa un reconocimiento al trabajo silencioso que ocurre detrás de cada servicio.

Explicó que muchas veces el comensal solo ve el plato terminado, pero no el proceso que implica seleccionar ingredientes, respetar temporadas, coordinar equipos y mantener la calidad todos los días.

“La cocina es pasión, pero también es responsabilidad; no se trata solo de crear, sino de hacerlo con respeto a los sabores y a la gente que confía en tu trabajo”, comentó.

Retos

El chef destacó que uno de los mayores retos actuales es mantener viva la cocina local frente a tendencias globales y al encarecimiento de insumos.

En Chiapas, dice, existe una riqueza enorme de productos y recetas que aún no se valoran lo suficiente.

“Trabajar con ingredientes regionales no es una moda, es una necesidad. Apoyar al productor local fortalece la economía y mantiene viva nuestra identidad gastronómica”, señaló.

Además, subrayó que el rol del chef ha cambiado con el tiempo.

Hoy, afirmó, también implica educar al comensal, promover una alimentación más consciente y formar nuevas generaciones con valores de respeto, inclusión y trabajo en equipo.

“La cocina ya no es solo jerarquía y presión; es colaboración, aprendizaje y conciencia social”, añadió.

El Día del Chef en México busca reconocer el impacto cultural, social y económico de la gastronomía, así como dignificar el trabajo de quienes la ejercen.

En distintos estados del país, la fecha se acompaña de actividades como menús especiales, festivales culinarios, talleres y homenajes a cocineras y cocineros tradicionales.