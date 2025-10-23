Día del Médico, la bata blanca que salva vidas

Cada 23 octubre en México, desde hace varias décadas, se lleva a cabo la celebración del Día del Médico, como una forma de reconocer a las personas que a través de su conocimiento y experiencia han ayudan a salvar vidas en el territorio nacional.

El Día del Médico se conmemora en el país desde 1937 y enaltece la intervención permanente que tienen los especialistas que laboran tanto en la parte de la salud pública como en instituciones privadas.

Emergencia sanitaria

De forma histórica estos especialistas, hombres y mujeres caracterizados por la distinguida bata blanca, han impulsado acciones de prevención y atención para la población. Las personas jugaron un papel primordial después del 2020, cuando la pandemia del coronavirus azotó al mundo.

En esos años las médicas y médicos, en muchos casos, pusieron en riesgo su vida para darle una segunda oportunidad a las personas que se infectaron del virus, a través del suministro de medicinas y de los cuidados en áreas de hospitalización.

Para que la población tenga una idea de la relevancia del sector médico, a diario son cientos de miles de consultas que se brindan en espacios de primer nivel; no obstante, la labor profesional se extiende a los cuidados de urgencia, cirugías, academia, investigación, entre otras áreas.

A nivel local

En Chiapas los médicos también han tenido una intervención fundamental, sobre todo, con el apoyo de las políticas públicas que han puesto en marcha las autoridades en los municipios más vulnerables.

En las diversas campañas de salud los especialistas han sumado en los temas de investigación, al compartir información también se diseñan estrategias para mitigar riesgos en las diversas regiones.

Por esa (y otras razones) las personas que se dedican al mundo de la medicina tienen un día especial para que sean reconocidos, aunque a diario trabajan para cuidar y salvar la vida de miles de personas en el país.