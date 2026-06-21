Día del Padre: los claroscuros

Hoy 21 de junio se festeja en México el Día del Padre, una fecha que tiene una connotación muy diferente al 10 de mayo y son varios los factores relacionados con el tema, desde los papás que han estado ausentes, hasta temas de vínculos familiares, economía y violencia.

Desde la mercadotecnia, en los eventos escolares o en la compra de regalos, casi se puede observar que se trata de un día más.

Los estereotipos de género tienen mucho que ver, además de la ideología, la cultura y la vida familiar en el territorio nacional, que hacen ver al hombre como única figura de autoridad y proveedor.

Especialista

La psicóloga clínica Leticia Pérez de la Cruz comentó que los vínculos entre padre e hijos sí importan y se forman desde los primeros años de vida. Pasar tiempo de calidad, establecer una relación de comunicación, buen trato, respeto o ser ausente, marca el futuro de la relación.

La diferencia con mamá es que ella es la primera y principal figura de apego y crianza, también de protección emocional hacia los hijos.

En todas las culturas hay rituales que representan a la madre como lo más importante, mientras que el padre fue concebido como el proveedor de alimentos de casa o de lo necesario; su figura se relaciona como el encargado de poner orden o rigor.

Factores sociales

Esos roles de género que se han perpetuado hasta nuestros días han marcado a millones de personas en su relación padre e hijo. Sobre todo, cuando mantienen arraigadas ideas equívocas como que los hombres no lloran, no dan consejos de amor o no hablan de sus emociones.

Ahora las nuevas generaciones de padres han empezado a cambiar ese paradigma cultural y social. De hecho, está comprobado que los hombres sí pueden ser buenas figuras de apego para un niño, dar amor, escuchar, dar contención, apoyo, seguridad.

“Se está redefiniendo el concepto de paternidad, porque sí hay hombres que se involucran totalmente en la crianza, con las tareas escolares, entretenimiento, que regulan sus emociones, que juegan algunas horas al día”, detalló la especialista.

Un padre, ¿pocas ventas?

Para la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), esta celebración puede ser una oportunidad para beneficiar en ventas a 3.6 millones de negocios familiares en todo el país.

Contrario a lo que socialmente se piensa, este gremio estima que para este 21 de junio se pueda generar un gasto promedio de unos dos mil 200 pesos para celebrar a papá.

Se prevé que en esta fecha haya un beneficio más directo para quienes se dedican a la venta de electrónicos, restaurantes, comercios con ropa, calzado o cines.

Una historia

Freddy Alberto Vázquez Hernández tiene 37 años y es padre de dos niñas de seis y ocho años; relata que el sistema judicial (en materia de lo familiar) le ha obstaculizado el derecho a la libre convivencia con sus hijas.

Cuenta con dictámenes psicológicos favorables y una sentencia de un tribunal de alzada que le concede convivencias amplias.

Su conflicto inició hace tres años y ocho meses, cuando su expareja demandó el divorcio. A partir de ese momento, se le negó el contacto con sus hijas.

Promovió un juicio de convivencia, pero la madre acudió a la fiscalía para interponer una denuncia por pederastia en su contra, lo que bloqueó el acercamiento con sus hijas.

“Ser hombre en este país y más aquí en Chiapas y más en estos juzgados, es lo peor que te puede pasar, porque aquí no importan las pruebas, no hay prueba que valga en contra de la mujer”, afirmó.

Procedimiento

Durante el proceso se realizaron dictámenes psicológicos, test de cuidadores (test Cuida) y evaluaciones en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), todos con resultados favorables para él. “La psicóloga decía que es importante que las niñas convivan con el progenitor, que tengan una convivencia libre porque no existe ningún riesgo”, explicó.

La denuncia penal por pederastia fue desechada después de casi dos años, al no encontrar elementos que acreditaran el delito, se le concedió la demanda de convivencia pero solo cuatro horas cada 15 días en el Cecofam.

Un giro al caso

Vino el revés, y Vázquez Hernández apeló y un tribunal revocó la sentencia, ordenando convivencias todos los fines de semana, de sábado a domingo. La sala fue tajante al advertir que, si la madre volvía a incumplir, se cambiaría la guardia y custodia a favor del padre.

Vázquez Hernández denunció que, pese a la orden del tribunal, la madre ha incumplido de manera sistemática las convivencias y la juez ha sido omisa en aplicar las medidas que ordenó la sala, limitándose a imponer multas económicas sin efecto.

El entrevistado afirmó que la madre ha utilizado el sistema judicial para obstaculizar su paternidad, presentando denuncias falsas y apelaciones continuas sin argumentos de fondo. “Ella no tiene ninguna gana de llegar a un acuerdo. Definitivamente quiere que yo no las vea”.

La salud para los padres

La Secretaría de Salud en Chiapas, cuenta con campañas diversas para atender de manera integral a las familias, aunque los papás son los que menos visitas realizan.

Esto puede relacionar con un tema cultural, es decir, los padres tratan de atender a sus familias antes que a sí mismos.

La institución llamó a los hombres a atender su salud en general, sobre todo la salud emocional, que en fechas recientes ha generado evidencias de la urgencia de su atención.

Por otro lado, se observa en términos generales que las enfermedades son variadas entre los hombres, y van desde infecciones gastrointestinales, hasta la salmonelosis.

Se suman los padecimientos crónicos, que en realidad siguen siendo la principal causa de mortalidad en Chiapas; hay casos de enfermedades del corazón y diabetes, acompañados en la lista por tumores malignos.

En todos, las estadísticas son atendidas de manera integral e inmediata, para evitar que representen problemas graves para la salud de los chiapanecos.

Ausencia paterna, herida silenciosa

En el Día del Padre también surge, casi de manera general, un tema que puede resultar incómodo: el abandono de responsabilidades hacia hijas e hijos.

En México, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen más de cuatro millones de hogares con ausencia del padre, lo que implica que millones de mujeres asumen solas la crianza, manutención y cuidado de sus hijos.

En muchos de estos casos, la falta de corresponsabilidad económica se traduce en que tres de cada cuatro menores no reciben pensión alimenticia regular, según estudios sobre dinámica familiar y trabajo doméstico no remunerado.

En Chiapas, el fenómeno se agrava por condiciones estructurales de desigualdad. Chiapas está entre los primeros lugares con mayor incidencia de maternidad adolescente, lo que incrementa la formación de hogares monoparentales.

Solo en 2023, Chiapas registró más de 23 mil nacimientos en mujeres adolescentes, una de las cifras más altas del país, lo que impacta de manera directa en la conformación de familias donde la figura paterna suele estar ausente desde el inicio del proceso de crianza.

Para especialistas en desarrollo infantil, la ausencia del padre puede generar impactos emocionales importantes, como inseguridad, dificultades de autoestima y carencias afectivas, en especial cuando no existe una red de apoyo sólida.

Análisis

Ramón Abraham Mena Farrera, académico del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), explica que la paternidad hegemónica se traduce en padres que “mantienen” o que son el principal sustento económico del hogar, pero que no se preocupan por otras dimensiones como la emocional o las tareas de cuidado.

El académico, que en la actualidad trabaja el tema de la despatriarcalización de la Inteligencia Artificial (IA), detalla que la propia sociedad y el sistema neoliberal han llevado a la exacerbación de este modelo arcaico.

Sin embargo, estas masculinidades y paternidades se enfrentan a un sistema económico que no garantiza el acceso a un empleo digno, con un sueldo que permita ser “la cabeza de familia”. Dice que las paternidades deben transformarse, y cambiar, por ejemplo, la fortaleza física por el cuidado emocional.

Muchas paternidades

Abraham Mena Farrera invita a reconocer que incluso los individuos que deciden no ser padres pueden ejercer una paternidad, con los sobrinos o con otros tipos de infancias, “tampoco tiene que ser una paternidad heterosexual clásica”.

Entonces, indica, los retos de las paternidades en estos momentos es estar al pendiente de las transformaciones.

“Como sociedad nos debemos acostumbrar a no buscar modelos de familias tradicionales y experimentar otras ecuaciones de hacer familia, para que se avance de la violencia intrafamiliar a otros modelos donde la libertad y la dignidad sean la moneda de cambio” agrega el académico.

Lo cierto es que la celebración del Día del Padre, es una fecha que por ahora no tiene tanto impacto en la parte social como otros eventos a lo largo del año en México, sin embargo, en lo económico representa un respiro para millones de negocios.