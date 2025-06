Día del Padre: reconocen su esfuerzo

En México cada tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre, una fecha dedicada a honrar el papel de esta figura en la familia.

Al respecto, ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez coinciden en que esta fecha no cuenta con la misma visibilidad que el Día de la Madre; sin embargo, afirmaron que es una oportunidad para agradecer y reconocer su esfuerzo, presencia y compromiso.

Una tradición

Una tradición que, aunque no está regulada por ley, fue adoptada oficialmente en el calendario nacional a partir de la segunda mitad del siglo XX como una iniciativa impulsada por instituciones educativas y comerciales, tomando como modelo su celebración en Estados Unidos, donde se estableció formalmente en 1966 por decreto del presidente Lyndon B. Johnson.

En México, aunque no está normado por decreto oficial como el caso del Día de la Madre cada 10 de mayo, se ha convertido en una fecha significativa para muchas familias, aunque con menor promoción y participación pública.

Reconocimiento

La fecha busca reconocer el papel del padre como figura formadora, proveedora y emocional en la crianza y desarrollo de los hijos.

Martha Rodríguez, ciudadana de la capital, comentó que en su familia el festejo consiste en reunirse para comer o preparar algo especial en casa.

“Los regalos que más le damos a mi papá son ropa, perfumes o unos buenos tenis. Pero sí creo que el Día de la Madre es más celebrado. Las mamás pasan más tiempo con los hijos, los papás muchas veces trabajan más horas y están ausentes, aunque también hacen mucho por nosotros”, expresó.

Momento valioso

Para Julián Domínguez, padre de familia, el Día del Padre es un momento valioso para fortalecer los lazos familiares.

“Mis hijos siempre me regalan algo que sale de su corazón. Lo importante no es el objeto, sino sentirse tomado en cuenta”.

Asimismo, mencionó que esta fecha debería tener el mismo impacto que el Día de la Madre. “Nosotros también estamos ahí, cuidamos, damos lo mejor y sostenemos a nuestras familias”, compartió.

En tanto, Mariana Suárez, madre de familia, resaltó la importancia de enseñar a los hijos a valorar también la figura paterna.

“Yo les he inculcado a mis hijos que a papá hay que celebrarlo, no solo este día, sino siempre. Los papás también son importantes. A veces, por estar más ausentes o trabajar mucho, no se reconoce lo que hacen. Pero su esfuerzo y amor también cuentan”, afirmó.

Este domingo, miles de familias en Tuxtla Gutiérrez y en todo México celebran a papá con cariño, gratitud y reconocimiento.