Diabetes cobra miles de vidas de los chiapanecos

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha que busca visibilizar el impacto de esta enfermedad crónica, promover su prevención y recordar la importancia de garantizar el diagnóstico oportuno, el tratamiento y la atención integral para quienes viven con este padecimiento.

La conmemoración fue establecida en 1991 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Diabetes (FID).

Posteriormente, en diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas la reconoció oficialmente mediante la resolución A/RES/61/225.

En Chiapas, de acuerdo con cifras atribuidas a la Secretaría de Salud, alrededor de 258 mil personas viven con diabetes en la entidad y cada año se detectan, en promedio, 11 mil nuevos casos. A esta situación se suman las cifras de mortalidad.

Las Estadísticas de Defunciones Registradas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportaron 4 mil 605 fallecimientos por diabetes mellitus en la entidad durante 2025, con lo que se mantuvo entre las principales causas de muerte.

Además, los datos establecen que la tasa estandarizada de mortalidad por diabetes en Chiapas fue de 99 defunciones por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional de 84.1. En términos de tasa bruta, se registró 77.4 decesos por cada 100 mil habitantes.

Detección y acceso al tratamiento

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Continua 2021-2024, publicados en 2025, estimaron que la prevalencia de diabetes tipo 2 en México alcanza 17 por ciento: 11.6 por ciento corresponde a personas que ya conocían su diagnóstico y 5.4 por ciento a quienes no sabían que tenían la enfermedad.

En Chiapas, los indicadores del Instituto de Salud estatal muestran parte de los esfuerzos de detección. Al tercer trimestre de 2026 se reportaron dos mil 544 nuevos casos de diabetes mellitus en personas de 20 años y más, además de 175 mil 462 cuestionarios de factores de riesgo aplicados para identificar posibles casos.

Por otra parte, el análisis funcional del Instituto de Salud correspondiente al primer trimestre de 2026 documentó que se otorgó tratamiento médico para diabetes a siete mil 291 pacientes dentro de sus acciones de prevención y control de enfermedades crónicas.