Diabetes y colesterol elevado son dos importantes desafíos para la salud metabólica y cardiovascular. Aunque suelen abordarse por separado, su coexistencia puede representar un mayor riesgo para la salud del corazón, explicó Ramón Madriz Prado, endocrinólogo pediatra.

Enfatizó que esto hace indispensable fortalecer la prevención, la detección temprana y el control integral de los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo porque podría tratarse de la hipercolesterolemia familiar homocigota (HFHo).

Es una enfermedad genética poco frecuente que provoca concentraciones extremadamente elevadas de colesterol LDL, colesterol malo, desde los primeros años de vida. Se estima que afecta a una de cada 300 mil personas.

Origen del padecimiento

La diabetes, el colesterol y otras enfermedades metabólicas requieren una atención integral que permita identificar oportunamente los riesgos cardiovasculares. En el caso de la HFHo, reconocer las señales desde la infancia puede cambiar radicalmente el futuro de los pacientes.

A diferencia de otras alteraciones del colesterol asociadas con factores metabólicos y de estilo de vida, en estos pacientes el problema tiene un origen genético: el organismo presenta grandes dificultades para eliminar el colesterol LDL de la sangre.

Esto puede acelerar el desarrollo de aterosclerosis y provocar enfermedad relacionadas al corazón a edades muy tempranas.

Cómo identificarlo

El padecimiento puede manifestarse desde la infancia mediante xantomas, depósitos de colesterol visibles como lesiones o nódulos amarillentos en la piel.

Por ello, es clave identificar concentraciones elevadas de colesterol en niños y antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura.

La actualización científica, el diagnóstico temprano y el seguimiento especializado son fundamentales para transformar el pronóstico de estas enfermedades.